Kirt, Järveoja ja teised sportlased tänavad koroonakriisi vastu võitlevaid Eesti meditsiinitöötajaid

Meditsiinitöötajad võtavad ränktõsises olukorras enda peale suurima löögi ja vastutuse ning on meie kõigi lootuste kandjaks, et see keeruline ja valus aeg saaks võimalikult kiiresti mööda.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on meedikud tegemas üliinimlikke jõupingutusi kõige raskemates tingimustes. “Inimese suurim voorus on empaatia. Oleme tänulikud, et teie, meedikud, seda meile kõigile kiirgate ja hoolitsete meie kõige tähtsama vara – tervise eest,” ütles Sõõrumaa.

Kõik soovijad on teretulnud spordirahva algatusega ühinema ning valge kaardi päeva raames meditsiinitöötajaid tänama. Osalemiseks:

• Tee foto või video, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #aitähmeedikud

• Postita see foto esmaspäeval, 6. aprillil oma sotsiaalmeedia lehtedele.

• Lisa hashtagid #aitähmeedikud #valgekaart #eok #terveeestieest ning täägi ära Instagramis @olympiafann või Facebookis „Olen Olümpiafänn“

• Soovi korral oled väga teretulnud juurde kirjutama omalt poolt personaalse sõnumi meie meditsiinitöötajatele!

Valgel kaardil saadavad #aitähmeedikud sõnumi sotsiaalmeedias täna paljud tippsportlased, nende seas odaviske MM-hõbe Magnus Kirt, kahekordsed individuaalsed epeevehklemise maailmameistrid Julia Beljajeva ja Nikolai Novosjolov, maadluse MM-pronks Epp Mäe, autoralli maailmameister Martin Järveoja, Eesti meeste võrkpallikoondise kapten Kert Toobal, F1 noortetiimi kuuluv Jüri Vips. Karjääri juba lõpetanud sportlastest tänavad meedikuid näiteks kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, kolmikhüppe olümpiavõitja Jaak Uudmäe, purjetamise OM-hõbe-ja pronksmedalistid Tõnu ja Toomas Tõniste, kahekordne vasaraheite OM-pronks Jüri Tamm, kahevõistluse OM-pronks Allar Levandi, Eesti jalgpallikoondise legendid Martin Reim ja Mart Poom ja paljud teised.

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart, mis sümboliseerib hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva eestvedaja Eesti Olümpiakomitee.