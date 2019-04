Kired Tõrvandi discgolfipargi ümber ei vaibu. Kas vallajuht vedas kettasõpru ninapidi?

Miks nii? Delfi pöördus Sarapuu poole ja küsis kommentaari nii sellele küsimusele, ühtlasi tahtsime teada, kuidas olukord laheneda võiks ja millal siis park sportlastele taas avatakse.

„Väljas kevad ja discgolfarid kindlasti juba uue kevadise hooajaga algust teinud. Minu soov Tõrvandis discgolfi mängida on jõus. Mitmel rajal või kas üldse saab mängida, sõltub erinevatest asjaoludest,” kirjutas Sarapuu. „Peale jaanuari miitingut juhtis Tartu Veevärk tähelepanu puurkaevu kaitsevööndile, mis asub parkmetsas. Selles alas tuleb tuleb korvid kindlasti eemaldada. Kevadel sai üle vaadatud puude olukord, mis on ketastega pihta saanud ja mitmed puud on maha võetud ja praegu käib pargi korrastamine. Kindlasti vajavad puud korralikult paigaldatud kaitsmeid. Kõigest sellest ongi tingitud pargi praegune sulgemine discgolfi mängimiseks. Silveri kõnedele pole ma kunagi jätnud vastamata ja olen alati valmis asjalikuks dialoogiks.”

Vastusest ei selgu paraku, mis juhtus lubatud kõigi osapoolte kokkusaamisega ja millal park uuesti avatakse või kui kaugel on liikumisharrastuseks alternatiivse koha otsingud.

„Asi on normaalsusest ikka väga kaugel. Mitte ühelegi meilile pole mina Heiki Sarapuult vastust saanud. Telefoni teel ei soovi ma antud isikult vastuseid saada. Seal ainult lubatakse ja valetatakse. Osalisi/puudulikke vastuseid on andnud ainult valla haldusjuht Kristi Kull. Kuid kui küsimus on neile natuke ebamugav või ei osata/taheta vastata, siis jäetakse sellele lihtsalt vastamata. Ettepanekuid nende poolt tehtud ei ole. Valda on korduvalt kirjutanud ka teised eraisikud küsimusega, et millal discgolfipark uuesti avatakse,” kommenteeris Saks ja esitas olukorrast oma nägemuse. „Hetkel ei käi päris kindlasti mitte mingeid töid seal pargis. Osaline sanitaarraie lõppes juba nädalaid tagasi. Kuna eelmine kuum suvi pani parkmetsa alal okaspuude üraski uuesti suurelt vohama, siis seda nimetavad nad discgolfi tekitatud kahjuks! Kurb on lugeda sellist idiootsust. Sanitaarkaitsevöönd on seal olnud kõik need aastad ja see ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Varasemad suusõnalised kokkulepped valla ja Veevärgi vahel ei ole enam kehtivad. Sellest hoolimata saaks pargi avada koheselt, vööndist korvid ja tiialad eemaldada ning asi korras. Olen endiselt seisukohal, et seda parki ei olegi plaanis avada discgolfile. Rõhutan – park on hetkel peaaegu inimtühi ja ainsateks kasutajateks on koerajalutajad.”