Liiv on teinud tänavu vägeva arenguhüppe ja ohustab tasahilju Eesti talispordikuninga trooni. Kui palju on meil jääl või lumel võistlevaid (mees)atleete, kel on ette näidata EM-i üheksas ja MK-sarja kuues koht ning reaalne eesmärk jõuda MM-il esikümnesse?