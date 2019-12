Katkend ultratriatleet Rait Ratasepa raamatust: Võidab see, kes ei maga?

Selleks, et vaim oleks jooksu ajal ärksam, otsustas mees pärast ratast võtta pikema pausi – et unevõlga vähendada ja energiavarusid taastada. Vale oleks arvata, et pikem paus tähendaks säherduse spordiala puhul korralikku kaheksatunnistund. „Selle pausi ajal tegin oma pikima une, mis jäi nelja-viietunni kanti,” sõnab Rait. „Igatahes jooksma minnes oli mu enesetunne ja seisund hea ning plaan oli 422 kilomeetrit läbida enam-vähem maratonide kaupa. Maratonide vahel sai lihaseid masseeritud-venitatud ja magatud. Pausi pikkus maratonide vahel ei sõltunud mitte niivõrd unevajadusest ja massaažist, vaid ennekõike sellest, et mingigi söögiisu tekiks (milleks tihtipeale kulus lausa mitu tundi) ja et saaksin maratoniga kulutatud energiavarud taastatud.” Nimelt oli jooksu ajal raske vajalikus koguses toitu alla saada ja seega tekkis paratamatult energiadefitsiit.

Kas oleks võimalik ka vähema unega hakkama saada? „Arvan, et jooksu ajal saanuks teha veel väiksemad unepausid, kuid sellel oleks olnud mõtet üksnes siis, kui oleksin saanud energiavarude taastamise ja sellest johtuvalt ka lihaskonditsiooni taastamisega kiiremini ühele poole. Tean, et nii mõnigi sai hakkama märgatavalt väiksema arvu unetundidega, kuid mul oli neist erinev strateegia ja eesmärk. Mina välistasin juba eos selle, et ma jooksurajal kõnnin.”

Füüsiliselt ja vaimselt ulmelise teekonna ette võtnud Rait ületas pärast 38 kilomeetrit ujumist, 1800 kilomeetrit rattasõitu ja 422 kilomeetrit jooksu finišijoone neljanda võistlejana. Kogu distantsi läbimiseks kulus tal aega 234 tundi, 31 minutit ja 15 sekundit. Esimesena finišijoone ületanud Ferenc Szőnyi aeg oli 213 tundi, 44 minutit ja 4 sekundit.

„Tegelikult on uni üks tähtsamaid asju, sest kui sul jääb und väheks, siis seisund, kus sa üles ärkad ja mõtled, et nüüd pean uuesti minema – see on kõige keerulisem,” teab Rait. „Mina ei olnud alguses üldse võimeline tegema nii kasina unega kui teised, aga siis süüakse sinu kiirusega saavutatud edu ära. Viiekordsel triatlonil Austrias jäi seesama ungarlane, kes nüüd on 58aastane, mulle 13 tundi alla. Kiirust mul on ja kui ma ka ei maga, ei saa nad lähedale.”