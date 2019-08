Kati-Kreet Marrani ja Helina Rüüteli MM-i debüüt lõppes avaringis

Eesti parim naispaar, kes suvel algul Euroopa Mängudel jõudis veerandfinaali läks vastamisi Saksamaa parima paari Linda Efleri ja Isabel Herttrichiga (BWF 43). Pikema suurvõistluste kogemusega sakslased eksisud vähem ja võitsid mängu 21:18, 21:13.

"Väga rahule me täna ei jäänud, kuigi oli ka mitmeid ilusaid pallivahetusi, siis tuli meil mitmeid lihtsaid vigu sisse ja me ei suutnud olla piisavalt kannatlikud. Kuna see oli meie esimene MM, siis väga pettunud me siiski ei ole ja loodame sellel aastal veel tulevatel võistlustel edetabeli punkte koguda, et tabelis kõrgemale tõusta,” rääkisid Marran ja Rüütel peale mängu.