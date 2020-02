Kaspar Sula unistab jätkuvalt Tokyo olümpiast

Eelmise hooaja lõpule vajutas suure pitseri seljavigastus, mis ei lubanud Sulal maailmameistrivõistlustel oma võimetele vastavat tulemust välja sõita. Nüüd tuleb valmistuda mais peetavaks olümpiamängude kvalifikatsiooniregatiks, vahendab ERR-i spordiportaal.

Pärast 2000. aastat pole Eesti aerutaja olümpiale jõudnud. Kaspar Sula kvalifikatsioonivõistlusest: "Tuleb olla esimese kahe hulgas. Paberil on esialgu kirjas, et sajaprotsendiliselt viib see kindlalt Tokyo olümpiale. Vaadates aga tagasi nelja aasta tagusele võistlusele, siis seal võib tekkida paratamatult kohtade ümberjagunemisi, mille pealt võib tekkida kohti juurde, kuid selle peale ei tasu panustada."

Sula sõnul on tema keskmine tase tõusnud. "Kui me võtame 200 meetri võistluse, siis kõik osad, millest 200 meetri sõit koosneb, on tõusnud. Mingeid osasid on võimalik veel parandada, kui olla tippvormis ja hea õnnega on kõik võimalik," arvas Sula, keda ootab ees kolmenädalaline laager Türgis, seejärel nädalane periood kodus ning peale seda tuleb taas kolmenädalaline treeninglaager.

