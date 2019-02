Käsipallileegion: meeskonna parim snaiper Celminš sihib Sloveenias medalit

"Meeskonnast lahkus detsembris meie põhiline paremakäeline pommitaja Žan Sol, aga eesmärgiks on ikka medal. Muidugi on sinna veel pikk tee ja peame omavahelised mängud Velenjega võitma, kuid see pole võimatu," arvas Braniki tänavune parim snaiper, kel kõikide sarjade peale kirjas 65 väravat.

Roosna ja Pärt olid Saksamaal resultatiivsed ja võidukad

Saksamaal oli eestlaste jaoks valus nädal 2. Bundesligas, kus Dener Jaanimaa viskas kolm väravat, aga TuS N-Lübbecke kaotas 25:32 (12:16) Esseni TUSEM-ile ning Karl Toom jäi väravateta TV Emsdetteni 24:27 (12:16) kaotusmängus TV 05/07 Hüttenbergi vastu.

Astme võrra madalamal olid eestlased aga nii resultatiivsed kui ka võidukad. Läänetsooni liider HSG Krefeld alistas Kölni Longericher SC 27:23 (10:8), Karl Roosna tabas neli korda. Sama arvu väravaid viskas Armi Pärt põhjatsoonis Schwerini Mecklenburger Stiere 27:19 (12:10) võidus HSV Hannoveri üle.

Neljandas liigas sai kibeda kaotuse TSG Söflingen, kelle ridades Kristo Voika väravaid kirja ei saanud, kui kaotati eduseisust SG H2Ku Herrenbergile 25:26 (9:11). Viiendas liigas aitas Rasmus Ots aga Bergischer HC II 33:23 (17:13) võidule HSG Neuss/Düsseldorfi II üle.

Saksamaa kõrgeimas sarjas ehk Bundesligas eestlasi endiselt platsil ei näe, kuid TSV Hannover-Burgdorf sai Mait Patrailita kolmanda võidu järjest, alistades Berlini Füchse 26:25 (10:15). Rasmus Otsa Bergischer HC jäi 18:26 (9:12) alla HC Erlangenile. Hannover tegi järjekordse etteaste ka EHF Cupil, kus kaotati 25:28 (16:16) Tatabanya KC Grundfosile.

Johannsonile derbi-võit, Molkova edenes karikasarjas poolfinaali

Võimsa võidu said Rumeenia meistriliigas Martin Johannson ja Bukaresti Steaua, alistades derbi-mängus CSM Bukaresti 28:25 (13:12) ja kukutades vastase liidrikohalt. Johannson viskas võidumängus kaks väravat ja kaks päeva hiljem ühe enam, kui Steaua kaotas SEHA-liigas makedoonlaste Skopje RK Metalurgile 26:28 (12:11).

Kaks mängu tegi nädalaga ka Jürgen Rooba, ent tema koduklubi HIF Karlskrona pidi mõlemas kaotusekibedust maitsma. Rootsi kõrgliigas jäädi HK Malmöle alla 25:31 (9:16) ja Eskilstuna Guif IF-ile 27:30 (15:15). Rooba viskas Malmö võrku neli väravat ja tabas teises kohtumises korra.

Islandi meeste meistriliigas sai valusa kaotuse Akureyri HF, alistudes kodusaalis Reykjaviki Framile 26:28 (13:17). Marius Aleksejev tegi kaotajate ridades neli tõrjet ja andis ühe resultatiivse söödu, kuid Fram möödus liigatabelis ühe punktiga Akureyrist ning kukutas Aleksejevi tööandja väljalangemistsooni.

Saareriigi naiste karikasarjas sai ülekaaluka võidu Reykjaviki Valur, olles Alina Molkova nelja värava toel 35:12 (17:6) üle FH Hafnarfjordurist ning edenedes poolfinaali. Valuri duubelnaiskond alistas esiliigas UMF Grotta 34:29 (17:11) ja Molkova oli selles kohtumises täpne kahel korral.

Hollandi meistrisarjas alistas HV KRAS/Volendam II teisel tabeliastmel paikneva Den Haagi AJ Sports/Hellase 31:28. Jesper Bruno Bramanis oli meeskonna kolmandas järjestikuses võidumängus täpne ühel korral. Itaalia esiliigas said Mikk Pinnonen ja liider Sassari Raimond Handball aga üllatuskaotuse, jäädes 31:33 (13:17) alla ASD Pallamano Cameranole.