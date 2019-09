Käsipalli meistriliigas juhivad tippmeeskondi uued noored peatreenerid

Kõrgliigas mängivad Põlva Serviti, HC Tallinn, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, Viljandi HC, SK Tapa ja Aruküla/Audentes. Medalimõtetega lähevad hooajale vastu neli esimesena nimetatut.

Tiitlikaitsja Põlva Serviti on sel hooajal juba euromängud lõpetanud ning esimese ülevaate meeskonnast saanud. Peatreener Kalmer Mustingu sõnul näitasid kohtumised Sloveenia klubi Ribnica RD Rikoga esindusmeeskonna nõrgad kohad kätte. „Meil on mitmeid noori mängumehi, kelle kõrval pallivad 11-kordne Eesti meister Kristjan Muuga ja kümnekordne kuldmedalist Eston Varusk. Seega loodan, et hooaja jooksul annavad kogemused ja nooruse uljus kokku ilusa tulemuse,“ sõnas Musting. Kui Serviti jätkab pikaajalise juhendaja käe all, siis möödunud aastal hõbeda ja pronksi võitnud võistkondadel on uus peatreener.