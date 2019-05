Kas utoopiline programm „Sport kooli” on realistlik? Sõõrumaa: „Peab olema. Lapsed tuleb liikuma panna!”

EOK president Urmas Sõõrumaa tahab korraldada suurejoonelise revolutsiooni: viia spordi kooli ja panna lapsed rohkem trenni tegema. Peale senise kahe kehalise kasvatuse tunni tehtaks kohustuslikus korras valikainena kuni kolm treeningut nädalas pluss nädalalõpu liikumine. See annaks kokku rahvusvahelise terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud minimaalse vajaliku liikumiskoormuse: seitse tundi nädalas. Plaan on suurejooneline ja vaevalt keegi sellele vastu seisab – Eesti tulevaste põlvede tervis pole kompromisside tegemise koht –, ent kuidas see ellu viia? Vaat see on miljardi euro küsimus.

„Meil ei ole teist võimalust, tänapäeva lapsed tuleb liikuma panna,” kinnitas Sõõrumaa. „Mõistagi ei juhtu midagi ühekorraga, alustada tuleks pilootprojektidest ja sport võiks kõigis koolides olla 2035. aastal.”

Sõõrumaa pani pahaks, kui siinkirjutaja koos Jüri gümnaasiumi spordijuhi Üllar Kerdega tema suurprojektile „Sport kooli” praktikute vaatevinklist vee peale tõmbas. Sestap kutsus ta ajakirjaniku kohvile – mitte ülekantud tähenduses, vaid et oma ettekujutust tõesti kohvitassi taga selgitada.