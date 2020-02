Kas spordiaasta Kristjanid jagatakse edaspidi vaid rahvahääletuse põhjal?

Sõõrumaa esimene ametiaeg saab läbi sel kevadel. Uut "valimiskampaaniat" alustanud Sõõrumaa rääkis Betsafe'i podcastis Eesti spordi probleemidest, EOK tulevikuplaanidest ja lobitööst ning enda konkurentidest.

Ta nendib, et Tänaku ja Kontaveidi juhtumi näitel peaks aasta sportlase valimise muutma vaid rahvahääletuseks ning kahtleb, et kõik dopingu eestkõnelejad on ise puhtad.

Tema sõnul läheb sport korda vaid siis, kui see läheb korda rahvale. Spordiaasta tähtede valimise annaks Sõõrumaa puhtalt rahva kätesse. “See ongi järgmise poolaasta vaidlusteema, et teha hääletuse kriteeriumid selliseks, et rahva arvamus loeb. Muud organisatsioonid saavad oma valimised teha ja hiljem eraldi lindi sportlasele kaela anda. Kristjan võiks tulla ikkagi rahvahääletuselt,” ütles Sõõrumaa.

Möödunud aasta suurima spordivaldkonna pommuudisel, dopingujuhtumil ei taha olümpiakomitee president pikemalt peatuda. "See on sulanud lumi, millest ei pea enam rääkima. Sellega tegelevad teised asutused ja oma sõna on kõik öelnud. Minu jaoks on päevakorral uued teemad – sporti tuleb edasi juhtida, mitte minevikku kinni jääda. See on hea õppematerjal. Tahate öelda, et dopingu eestkõnelejad on puhtad poisid?" küsis Sõõrumaa.

