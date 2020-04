Kas Marko Kaljuveerile paistab juba imeline naasmine?

Kui vahepeal liikusid jutud, et Postimees Grupp sooviks Tokyo olümpiamängude õigused müüa Rahvusringhäälingule, siis nüüd on antud mõista, et telelitsentis ERR-ile müüa ei soovita.

Seega tahab just Postimees Grupp tuua 2021. aastal toimuvad Tokyo suvemängud Eesti televaatajani. Praegu ei ole neil aga inimest, kes võiks seda projekti vedada. Nii tunnistas Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu Postimehe veergudel, et Eestis suudab kõige paremaid olümpiaülekandeid teha just Kaljuveeri tiim ja tema hinnangul on Kaljuveer valmis naasma.

Seega võiks olümpiamängude edasi lükkamine viia Kaljuveeri samasse ametisse tagasi. Koondamise järel tunnistas Kaljuveer ka Delfi Spordile, et Postimees Grupis mindi lahku sõpradena.

Päev pärast Kaljuveeri töölt lahkumist helistas talle Postimees Grupi juht Andrus Raudsalu. Räägiti pikalt, mingit vimma juhtunu pärast polnud. „Sain aru, et olümpiamänge soovivad nad ikkagi üle kanda. Kuidas ja kellega… seda ma praegu öelda ei oska,” tunnistab Kaljuveer toona Delfi Spordile.

„Töö jäi pooleli, kuid kunagi ei tea, kuidas ja millal võib see jätkuda,” mõtiskles Kaljuveer veel.

Teisipäevase uudise valguses tundubki, et just Kaljveer võib järgmisel suvel vahendada Tokyost eestlaste tegemisi.

