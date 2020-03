Kas koroona päästis Venemaa sportlased?

Kõik atleedid, kelle dopingukaristus, mille tõttu jäänuks Tokyos võistlemata, lõpeb enne järgmist suve, peaksid saama rahulikult tuleval aastal olümpial startida. Ent alaliidud võivad leevendada ka dopinguriikidele määratud piiranguid.

Kui mängud toimunuks tänavu suvel, saanuks kergejõustikuvõistlustel startida üksnes kümme Venemaa atleeti ja sedagi mitte oma riigi lipu all. Nüüd teatas rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe, et need piirangu ei pruugi tuleval aastal enam kehtida.

„Oleme Venemaa alaliidule ja sportlastele seadnud ranged reeglid ja ettekirjutused ning kui neid eeskujulikult täidetakse, võib rohkem sportlasi Tokyos võistelda,” rääkis Coe rahvusvahelisele meediale. „Kuulame sõltumatu töörühma soovitusi ja järgime neid.”

