Kas kõigi aegade rikkaim sportlane Tiger Woods tõuseb nüüd veel uutesse kõrgustesse?

Nimelt sai Woodsist esimene golfimängija, kes teeninud Mastersi võitmise eest üle 2 miljoni USA dollari. Võitjale oli sel korral ette nähtud 2,07 miljonit USA dollarit, kirjutab Golf Digest.

Woodsi on peetud läbi aegade kõige rikkamaks sportlaseks. Ameeriklane on tänu oma sportlaskarjäärile väidetavalt teeninud 1,5 miljardit USA dollarit. Midagi ligilähedast on kokku saanud ka korvpallilegend Mcihael Jordan, kuid Woodsi teenistust hinnatakse suuremaks.

Seejuures tuleb lisada, et võistluste auhinnarahad on Woodsi teenistuse puhul justkui kommiraha. Peamised summad tulevad ikka sponsorlepingutest. Woods on senise karjääri jooksul üle kümne korra olnud aasta kõige suurema teenistusega sportlane. Tipphooaegadel on mehe aastane sissetulek olnud üle 100 miljoni USA dollari.

Woods on aastate jooksul üle elanud väga keerulisi perioode. 2009. aastal jõudis avalikkuse ette tema salaelu armukestega. Seejärel jäi ta ilma nii mõnestki sponsorist. Viimastel aastatel on ta hädas olnud aga seljaprobleemidega. Olukord oli vahepeal isegi nii tõsine, et mees ei saanud kõrvalise abita voodistki püsti. Tänu operatsioonidele on ta aga taas tipus.

Jätkuvalt on mehega sellised sponsorid nagu Nike ja Upper Deck. Nagu Bloomberg toob välja, siis teenis Nike tänu nädalavahetusel saadud positiivsele reklaamile koheselt 22 miljonit dollarit. Suurt kasu said ka mehe uued sponsorid TaylorMade ja Bridgestone.