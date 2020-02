Kanadalasest olümpiavõitjat süüdistatakse grupivägistamises

Üks võikamaid vahejuhtumeid olevat aset leidnud 2010. aasta mais Dallase hotellis. Samuti Kanada taekwondo koondisse kuuluv Audrey-Ann LeBlanc väitis ajalehele The Daily Beast, et Lopez vägistas teda ning üks teine mees üritas talle peenist suhu suruda.

LeBlanci sõnul leidis vahejuhtum aset pärast seda, kui ta oli ära joonud spordijoogist ja viinast segatud kokteili, mille Lopez talle ulatas. LeBlanc polnud võimeline vastu hakkama, kui ta tassiti ruumi, kus viibisid veel kaks Lopezi sõpra.

"Ta ütles mulle umbes midagi sellist, et "kõik on korras", hakkas mind suudlema ja lükkas voodi peale," rääkis LeBlanc.

LeBlanc on juba seitsmes naine, kes avalikult väidab, et Steve Lopez või tema treenerist vend Jean Lopez on neid vägistanud.

Skandaal on varemgi meedias tähelepanu saanud. 2017. aastal, kui USA TODAY Sports kirjutas nelja naise süüdistustest Lopezi vastu, ütles tänaseks 41-aastane kanadalane: "Ma pole kunagi midagi sellist teinud. Isegi mitte midagi ligilähedast."

Vendi esindav advokaat Howard Jacobs lükkab veel praegugi kõik süüdistused tagasi. USA spordis ahistamise vastu võitlev organisatsioon U.S Center for SafeSport lubas uute süüdistuste valguses uurimise uuesti käsile võtta.

Vennad Lopezid on ka kohtusse kaevatud, kuid lõpuks kohtupidamisest siiski pääsenud, sest nende väidetavad vägistamisohvrid on tunnistamisest keeldunud. Rahvusvaheline taekwondo liit määras mõlemale vennale 2018. aastal eluaegse võistluskeelu, mis takistas Lopezil püüdmast Tokyo olümpiapääset.