Kalevi ragbiklubi võttis uuel koduväljakul Porvoolt magusa võidu

Mängupäev algas Tallinna Kalevi ragbi naiskonna ja Tapal teeniva NATO eFP naiskonna vahelise olümpiaragbi näidismatšiga. Sellele järgnenud pingelises ja vaatemängulises Soome liiga mängus võttis Kalev oma kodumurul Porvoo Old town Shamrocks’ilt 40:27 võidu.

Eesti ragbirahva jaoks oli tegu kahtlemata suure pidupäevaga, sest mängudega õnnistati sisse Tiskresse rajatud ragbiväljak. „Oma väljaku olemasolu on kahtlemata suur samm nii Kalevi ragbiklubile kui ka Eesti ragbile tervikuna. Ragbit on võimalik mängida ikkagi ainult pärismurul ning kuna sobivaid väljakuid on vähe, siis sageli oli keeruline trennideks sobivaid aegu leida. Paremad treenimisvõimalused tõstavad nii oma mängijate motivatsiooni, aga ka spordiala atraktiivsust laiemalt. Oma kodu on ikka oma kodu,“ ütles Kalevi ragbiklubi president Kristjan Kotkas.

Tabasalu külje alla Tiskresse rajatav spordikompleks hõlmab endas lisaks ragbiväljakule ka kahte kriketiplatsi. Lähiaastatel kompleks täieneb ning ehitatakse ka klubihoone. Kompleksi arendatakse erarahadega ning peasponsoriks on Sportsbet.io.