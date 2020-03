Kaido Leesmann üksi metsas treenimisest: viimati treenisin niimoodi vist 1989. aastal, hea nostalgialaks!

Kaido, millised on teie hetkeemotsioonid koroonaviiruse puhangu tõttu välja kuulutatud eriolukorra osas?

Ma võtan seda eriolukorda väga rahulikult, osana elust. Vahel on elus nii kiired ajad, et ei jõua oma asjadega sammu pidada. Nüüd anti meile võimalus aeg maha võtta. Ja ma kasutan seda.

Kindlasti mõtlen ma nende inimeste peale, kes on täna haiged ja loomulikult viib see mõtted ka oma lähedastele. Mitmed neist on riskirühmas − keegi on lapseootel, keegi on eakas – proovin jälgida ja kaasa aidata, et nad ikka hoiaksid ennast!

Kuidas kavatsete jätkata treeningutega?

Me kõik vajame liigutamist, inimene läheb hulluks, kui ta peab viibima kogu aeg kinnises ruumis, olema isolatsioonis. Teen trenni metsas ja kui vaja, siis kodus. Algas sedasi treenimine sellest, et läksin metsa jalutama ja tegin spordilinnakus natuke kiiremaid liigutusi ka. Kasutan metsas ringtreeningu varianti, et anda kõikidele lihasgruppidele mõõdukat koormust, midagi ei jää tegemata. Ja arvestades praegust olukorda tuleb loomulikult hoida distantsi! Viimati treenisin niimoodi vist 1989. aastal, hea nostalgialaks!

Olete jõutõstmises maailmameister. Kas ja millal on järgmine võistlus, kus saaksite oma tiitlit kaitsta? Kas metsas treenimisega on võimalik saavutada samu tulemusi nagu tavatreeninguga?