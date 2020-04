Jõutõstja Tarmo Pärna: võtke kriisi ajal aega oma mõtetele ja võite endas avastada uusi külgi

Jõusaalide sulgemine on mehe kehale ja vaimule olnud suur stress ning üsnagi ootamatu. “Esimene nädal võtsin tõesti olukorda suhteliselt rahulikult, võibolla on selline meede kiirelt mööduv. Otsustasin siis esimese nädal puhata ja taastuda ning ka oma toitumist jälgida. Järgmiseks nädalaks aga oli selge, et siit tuleb pikem paus,” räägib mees kriisi algusest.

Kuni valitsus sulges ka välijõusaalid, üritas ta siiski teha trenni veel Pelgulinnas välijõusaalides. See tekitas idee rentida paari sõbraga saalivarustuse ja pinna. “Olen kaalunud ka isikliku varustuse soetamist omale koju garaaži, aga minu jaoks on see ikkagi seltskondlik tegevus,” selgitab ta, miks ta valitud paari sõbraga siiski otsustab trenni koos teha, eeldusel, et kõik on koduses isolatsioonis olnud.

Mees, kes oli enne saalide sulgemist oma elu parimas vormis ja tegi igas trennis isiklikke rekordeid, otsustas ta hoopis langetada kaalu, et minna kergemasse kaaluklassi. “Plaan on suruda -120 kaaluklassis 300 kg,” jagab ta oma uusi eesmärke.

Leia aega perega aktiivselt aega veeta

Kolme lapse isa Tarmo Pärna tõdeb siiski, et ehkki paljud rõõmustavad tekkinud vaba aja üle, on nende perekonnas tänu koduõppele ja distantsjuhtimisele hoopis aega vähemaks jäänud. “Näiteks eile õhtuks saime päevased ülesanded tehtud, siis õnnestus enne pimedat oma perega teha väljas lühike aeroobne trenn, ise kiirkõndi ja lapsed tõukeratastel,” üritab jõutõstja siiski leida ega perega aktiivselt aega veeta. “Inimestele soovitatakse kodus raamatuid lugeda, telekat vaadata jne. See kõik on tore, aga kindlasti ka väga kiiresti ammendav.”