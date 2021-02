Jõutõsteliidu juhi ameti üle andnud Kaido Leesman: Andrusenko ei ole mingisugune määratud juht või lihtsalt mantlipärija

„Kaido on väga tugev juht, visionäär ja strateeg, tal on alati oma tugev arvamus ja siht silme ees. Kaido mõtleb mitu sammu ette ja oskab ette näha selliseid olukordi, mille peale igaüks ei tule. Kaidol on väga avar silmaring, ta suudab igal teemal kaasa rääkida. Samuti on ta suurepärane kõnemees, kes oskab ka suure rahvahulga ees väga hästi esineda ja ennast kuulama panna. Kaido oskab säilitada rahu ja keerulistes olukordades leida lahendusi ning inimestega läbi rääkida. Kaidol on imeline veenmisoskus, kuid ta oskab arvestada ka teiste arvamusega. Mul ei tule hetkel meelde ühtegi episoodi, et meil eelmises juhatuses oleks kunagi suuri vaidlusi olnud. Me oleme alati kõik küsimused koos läbi arutanud ja jõudnud konsensusele,” räägib Andrusenko.

„Võin kindlalt öelda, et Kaido on olnud väga väärikas juhtfiguur esindamaks Eesti Jõutõsteliitu rahvusvahelises alaliidus, EOK-s, Eesti Antidopingus, meedias ja mujal. Kaido on see põhiline inimene, tänu kellele on Eesti Jõutõsteliit seal, kus see praegu on,” lisab ta.

Kaido Leesmann omakorda usub, et jõutõsteliit sai väga väärika juhi: „On küsitud, kas minu süda on rahul, kui tema jääb juhtima. Kõige esimene asi, mida ma tahan öelda: Alexander Andrusenko ei ole mingisugune määratud juht või lihtsalt mantlipärija, vaid ta on demokraatlikult valitud alaliidujuht, mis tähendab seda, et inimesed usaldavad ja teavad teda. Tal on seljataga üheksa aastat peasekretäriametit, ta on väga kõva töömees.”

Leesmann tunneb Andrusenkot väga pikalt. Koos on sporti tehtud, võisteldud, alaliidus tööd tehtud. „Meest hinnatakse ikka tema tegude järgi: kuidas sa pead lubadusi, kui ustav sa oled ja millised on sinu väärtused. Alexander on see mees. Ta ei anna kunagi tühje lubadusi, ta ei murra oma sõna. Alaliidujuht peabki olema selline mees, kelle peale saab olla kindel, et ta ei põgene, kui on raske või ebamugav olukord,” ütleb Leesmann.

„On inimesi, kes tulevad ja põlevad heleda leegiga kaks kuud. Ütlevad, et ma tulen, teen ja pööran kõik teistmoodi, panen raha voolama. Alexander ei ole selline. Ta on ettevõtja ja teab, kust raha teenitakse, kui raskelt see tuleb ja kui kergelt see läheb. Ma usun, et just ustavus on tähtis. Ta seisab nende väärtuste eest, mille eest me oleme seisnud viimased kaks kümnendit,” iseloomustab Leesmann.