Joel Juht alustab homme pöörast katsumust: jalgsi Tallinnast Võrru!

Millised on Su viimase hetke ettevalmistused?

Eks ettevalmistused on pikad olnud - niisama sellist distantsi läbima ei tasu minna. Täna on jäänud veel pakkimine ja varustuse kontrollimine, et kõik asjad, mida teekonnal vaja läheb oleksid töökorras: GPS jälgimissüsteem, pealamp, akupank, kõrvaklapid, riided jmt.

Loomulikult on kõige olulisem, et jalad oleksid korras ja et küüned ei hakkaks probleeme tegema. Täna olen terve päeva uusi tosse sisse kõndinud. Riiete pakkimine on ka paras väljakutse - mida võtta, mida jätta - kuna teekond on pikk ja ilm võib muutuda.

Millised tunded Sind praegu valdavad?



Ärevus on suur, mõtlen koguaeg teekonda peas läbi. Õnneks mu treener rahustab mind öeldes, et ülemõtlemine ei vii kuhugi. Ma ei taha ühtegi rekordit teha vaid lihtsalt selle distantsi läbi teha ja unefaasist võitu saada.

Kui kaua Sa jooksed seda distantsi?



Stardin Peetri Selveri juurest hommikul kell 9 ning olen arvutanud, et peaksin Võrru jõudma hiljemalt esmaspäeval kell 19. Kõik sõltub sellest, milline mu enesetunne on. Tean vaid üht - pean Võrru jõudma kasvõi roomates.

Miks Sa seda teed?

Ma küll jooksen seda hullu maad, kuid tegelikult on see meie kõigi ühine jooks, sest iga inimene, kes annab oma panuse toetamaks Wings For Life fondi, on aidanud seljaaju vigastustega inimesi.

Joelile saab kaasa elada ja Wings For Life fondile annetada Joeli kodulehe vahendusel www.joeljuht.com.