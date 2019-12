Jetispordi MM-sarjas selgusid maailmameistrid, eestlased jäid napilt medalita

Teises sõidus sai parima stardi Jonna Borgström ja kohe tema kannule asus Üpraus. Esimese ringi alguses sattus eestlanna jett paraku liidri lainesse ja läks sealt õhku. Üpraus tegi läbi karmi kukkumise, kuid hoolimata põrutusest sõitis ta sõidu lõpuni, korjamaks võimalikult palju punkte. Enne viimast starti oli eestlannal veel teoreetiline võimalus pronksiheitluseks olemas.

Kolmandas sõidus määras väga palju startimine 12. kohalt. Sõidu võit kuulus Jonna Borgströmile, teine oli Jessica Chavanne ja kolmas Sofie Borgström. Üpraus lõpetas viiendana.

Maailmameistritiitel läks kokkuvõttes Emma-Nellie Ortendahlile, hõbemedal Jonna Borgströmile ja pronks Estelle Poretile.

"2019 on olnud justkui sõit Ameerika mägedel nii mulle kui ka mu tiimile - rohkelt rõõmu, võite ja õppimist! Ma ei ole kunagi olnud nii kiire ega valmis oma koha eest võitlema võistlusrajal - neli kohta MM-poodiumil ja ämbritega kogemust. Kahjuks pidime me see aasta kannatama ka mitmete tehniliste probleemide küüsis ja kaotasime seeläbi väärtuslikke punkte, kuid see ongi motosport!“ võttis Jasmiin hooaja kokku.

Runabout GP1 klassis võistleval Anton Pankratov oli enne Sharjah etappi sarja üldarvestuses seitsmendal kohal, medalist lahutamas 11 punkti. Punktiseis oli ülitihe ja MM-tiitli võitmise võimalus kokku seitsmel sõitjal. Favoriitideks peeti Jeremy Perezit Prantsusmaalt, Marcus Jorgenseni Taanist ja hetkel sarja juhtivat Andrzej Wisniewskit Poolast.

Juba vabatreeningutes oli aegadest aru saada, et Pankratovi jett ei tööta korralikult. Kvalifikatsioonis sõitis ta küll ennast tänu heale taktikale üheksandale kohale, aga viimases kvalifikatsioonis oli kaotus liidritele suur.

Esimeses stardis ütles Pankratovi jett üles juba neljandal ringil ja sõit tuli katkestada. Teises sõidus sai Pankratov 16. koha ja kolmandas oli 13.

Runabout GP1 klassi MM-tiitli võitis teist aastat Jeremy Perez. Hõbemedal läks Rootsi Samuel Johanssonile ja pronks Marcus Jorgensenile. Pankratov tuli MM-sarja kokkuvõttes kaheksandale kohale.

SKI GP1 klassis osalev Markus Lutsokert Sharjah GPl vabatreeningutest kaugemale ei jõudnud. Markuse jeti mootoril ei olnud jõudu ja mehaanikud ei suutnud esimeseks stardiks viga kõrvaldada. Tiitli võitis austerlane Kevin Reiterer. Lutsokert oli 13.

Jetispordi 2020 hooaja MM-sari saab alguse juba 14. veebruaril Kuveidis.