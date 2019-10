Jasmiin Üpraus saavutas Hiina GP-lt teise koha

Ski GP1 klassis osalev Markus Lutsokert sõitis kvalifikatsioonist välja kuuenda koha. Reedel esimeses sõidus pidas Markus kõva lahingu 5.-6. koha pärast Andrea Guidiga. Selles sõidus jäi Itaalane peale ja Markusele sõidust kuues koht. Teises sõidus suutis ta Guidi seljataga hoida ja sõidust saavutatud viienda kohaga oli ta ennem viimast sõitu kokkuvõttes neljandal kohal. Etapi poodiumikohast lahutas vaid mõni punkt, aga juba viimasesse sõitu minnes oli teada, et tehnikale on kotermann sisse roninud ja ainus eesmärk oli Markusel sõit lõpuni sõita ja saada mõnedki punktid kirja. Kokkuvõttes Markusele etapilt kaheksas koht ja MM-sarja üldarvestuses on Markus hetkel kümnendal kohal.

Jasmiin Üpraus läks etapile suurte lootustega, aga esimeseks hoobiks oli juba treeningul purunenud võistlusjeti mootor. Kuna masin kohapeal remonditav ei olnud, siis sai Jasmiin võimaluse kasutada sõitudes Markuse võistlusjetti. Kvalifikatsioonisõit Jasmiinil ebaõnnestus, kuna toimus kokkupõrge Hiina sportlasega ja tulemuseks jäi alles üheksas koht.

Esimeses sõidu stardist alates käis Jasmiinil kõva võidusõit Jonna Borgströmiga Rootsist ja Estelle Poretiga Prantsusmaalt. MM-sarja liider rootslanna Emma-Nellie Ortendahl oli parima stardiga saanud nii suure edu sisse, et teda ei ohustanud keegi. Viimastel ringidel survestas Jasmiin teist kohta hoidvat Jonna Borgströmi ja viimases pöördes ennem finišilippu õnnestus Jasmiinil mööduda ja võtta sõidust teine koht.

Teises stardis tõusis Jasmiin stardisirge lõpus Emma-Nellie kõrval aga kurvis seespool olnud rootslanna kasutas ära oma eelise ja asus sõitu juhtima. Terve sõidu otsis Jasmiin võimalust mööduda ja survestas rootslannat igal võimalusel, aga Emme-Nellie ei murdunud ja võttis ka teisest sõidust võidu. Jasmiin oli teine ja Jonna Borgström kolmas.

Pühapäeval viimasesse võistlussõitu minnes algasid aga mured. Jett ei tahtnud käivituda ja tõrkus töötamast. Prooviti küll viga üles leida aga stardirivis olles viga ei avastatud. Jasmiinile jäi võimalus riskida ja püüda see sõit lõpuni sõita. Stardihetkest alates oli näha, et midagi on valesti ja jetil hoogu ei ole. Kaotades mitmeid kohti sõidus suutis Jasmiin lõpetada kuuendal kohal ja kuna tema suurim konkurent oli sõidus viies siis kindlustas Jasmiin omale Hiina GP teise koha. Etapivõit läks Emma-Nellie Ortendahlile ja kolmas koht Jonna Borgströmile.

Ennem MM-sarja viimast etappi juhib SKI Ladies GP1 klassis võimsalt Emma-Nellie Ortendahl, teisel kohal on hetkel Jonna Borgström, kolmas on Estelle Poret ja neljas Jasmiin Üpraus. Kolmandast kohast on teda lahutamas 14 punkti ja teisest kohast 22 punkti.

„Võistlus oli pingeline. Sellest hoolimata, et meie endi võistlustehnika seekord alt vedas ja Markuse jett ka viimastes sõitudes korralikult ei toimetanud, õnnestus meil koostöös Markus meeskonna ühise jetiga tulla etapi arvestuses teisele kohale ning koguda vajalikke punkte meistrivõistluste arvestuses! Lisaks sain ma näidata oma tugevust, et ma olen suuteline võitlema esikoha nimel iga jetiga!“ võttis Jasmiin võistluse kokku.

Jetispordi MM-sarja viimane etapp toimub 17.-20. detsembril Araabia Ühendemiraatides.