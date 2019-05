Järve metsas avati discgolfirada

„Seni oli linlastel harva põhjust sattuda Järve metsa, kuid nüüd on suurepärane võimalus avastada enda jaoks linnas asuv mets. Seda enam, et samas on valmimas ka kergliiklustee, mis loodetavasti aitab tuhandetest kettagolfi harrastajatest paljudel jõuda uue spordirajatiseni. 18 korviga ja enam kui 1,7 kilomeetri pikkune kettagolfirada asub Viljandi maantee ja Ülemiste järve vahelises metsas ning sinna pääseb Valdeku tänava ja Viljandi maantee ristmikul aadressil Viljandi mnt 13d asuva parkla kaudu,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Selle aasta veebruaris kirjutas Kesklinna vanem koos Eesti Discgolfi Liidu presidendi Rein Rotmeisteriga alla lepingule, millega andis 12,7 ha suuruse maa-ala kolmeks aastaks Eesti Discgolfi Liidu kasutusse kettagolfiväljaku rajamiseks. Riigi keskkonnaamet otsustas eelmisel aastal sulgeda looduskaitselistel põhjustel Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal Hüppemäe metsas asunud kettagolfiraja. Koostöös Nõmme linnaosa valitsuse, sealse discgolfiklubiga Drive In ja Eesti Discgolfi Liiduga õnnestus leida rajale uus sobiv asukoht Järve metsas. Vastvalminud spordirajatis kannab suurima toetaja järgi nime Coolbet Järve Discgolfipark.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul teeb rõõmu, et üle kuue aasta Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asunud discgolfirajale leiti uus sobiv asukoht Kesklinna territooriumil. „Ala on muutunud järjest populaarsemaks ja see oli ka põhjus, miks riigi keskkonnaamet otsustas Nõmme raja selle aasta märtsist sulgeda, kuna see hakkas kahjustama kaitseala looduskeskkonda. Erinevate ametkondade koostöös leitud uus asukoht jääb Nõmme vahetusse naabrusesse,“ lausus Šillis.