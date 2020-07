Jalgpalli MMi võõrustav Katar soovib korraldada ka olümpiamänge

Lusaili staadioni ehitus Foto: PA Wire/PA Images / Scanpix

Katari kergejõustikuliidu juhid teatasid esmaspäeval, et nad on alustanud kohaliku olümpiakomiteega kõnelusi, et riik taotleks 2032. aasta suveolümpiamängude korraldamisõigust.