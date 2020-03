Jaapani minister: Tokyo olümpia võib toimuda ka aasta lõpus

Hashimoto sõnas Jaapani parlamendi ees küsimustele vastates, et rahvusvahelise olümpiakomiteega (ROK) sõlmitud lepingu kohaselt on neil kohustus olümpiamängud korraldada 2020. aasta jooksul.

"Sellest punktist võib välja lugeda, et meil on õigus mängude toimumisaega edasi lükata," rääkis Hashimoto, kinnitades samas, et valitsus ja korralduskomitee teevad kõik endast sõltuva, et olümpia toimuks õigel ajal.

Algse plaani järgi peaks Tokyo suveolümpiamängud toimuma 24. juulist kuni 9. augustini.

ROKi president Thomas Bach oli eelmisel nädalal öelnud, et olümpia ärajätmise otsust on õigus teha vaid neil ning hetkeseisuga nad seda ei kaalu.

Koroonaviiruse tõttu on tänavu juba rida rahvusvahelisi võistlusi ära jäetud - näiteks Nanjingi planeeritud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused.

Hiinast alguse saanud koroonaviirus on levinud enam kui 60 riiki ning nõudnud praeguseks üle 3000 inimese elu.