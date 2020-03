Jaapan ja ROK loodavad jätkuvalt Tokyo olümpia täismahus läbi viia

"Maailmas on praegu enneolematu olukord ning meie mõtted on kõigiga, kes kriisist mõjutatud on," seisis ROK-i teates. "Koroonaviirusega seotu mõjutab ühtlasi ka ettevalmistusi Tokyo suveolümpiamängudeks ning olukord muutub iga päevaga."

"ROK on jätkuvalt täielikult pühendunud Tokyo olümpiale ning kuna rohkem kui neli kuud on võistlusteni jäänud, pole tarvis praegusel hetkel veel drastilisi otsuseid vastu võtta. Igasugune spekuleerimine praegusel hetkel oleks kahjulik."

ROK soovitas kõikidel sportlastel jätkata parimal võimalikul viisil olümpiaks ettevalmistust. "Toetame sportlasi ja kohalikke olümpiakomiteesid ning anname neile teada kõikidest arengust."

Teates lisati, et ollakse kindlad, et kõik seni kasutusele võetud meetmed aitavad koroonaviiruse leviku kontrolli alla saada. ROK avaldas toetust ka Jaapani peaministrile Abe Shinzole. "Tahan pidada olümpia- ja paraolümpiamängud perfektselt, et tõestada, et inimkond alistab koroonaviiruse. Sain selle jaoks tuge kõikidelt liidritelt," sõnas Shinzo pärast G7 liikmete videkonverentsi.

Üks probleem Tokyo olümpiaga seoses on , kuidas pidada ära suurvõistluse jaoks mõeldud kvalifikatsioonivõistlused. Praeguse seisuga on Tokyosse kindlustatud 57% kohtadest. "Ülejäänud 43% jaoks teeb ROK tööd erinevate alaliitudega, et vajadusel kvalifikatsioonisüsteemides muudatusi sisse viia."

