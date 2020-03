Itaalia tippsportlane töötab raskel ajal kiirabiauto juhina: palatites toimuvat nähes tuletan endale meelde, et ma ei tohi puhata

27-aastane Mbanda liitus Parmas tegutseva vabatahtlike organisatsiooni Kollase Ristiga ning töötab nüüd kiirabiauto juhina. "Kui kõik ragbis tühistati, siis mõtlesin, et kuidas saaksin abis olla, ehkki mul pole mediitsinilist haridust," avaldas itaallane AFP-le. "Leidsin Kollase Risti, mis aitab eakatele rohte ja toite viia."

"Leidsin end kiiresti olukorrast, kus pidin viima nakatunuid patsiente ühest haiglast teise. Aitasin kanderaamiga või kui oli vaja inimesi ratastoolist tõsta, siis tegin seda," kirjeldas Mbanda tööpostil toimuvat. "Kui inimesed näeksid seda, mida mina haiglates näen, siis nad ei võtaks enam toidupoodide taga järjekorda. Nad mõtleksid mitu korda üle, kas tasub kodust lahkuda."

"Näen igas vanuses inimesi hapnikumaskidega. Arstid ja õed töötavad 20-22 tundi päevas ilma, et saaks minutitki und ja püüavad lihtsalt veidi puhata järgmiseks päevaks. Soovin, et saaksin öelda, et olukord on jõudnud oma piirini, aga kardetavasti see nii pole."

Mbanda ei tööta Kollases Ristis üksi, teda toetavad ka tema tüdruksõber ja kirurgist isa. Ragbimängija on pidanud nakatunutele olema ka psühholoogi eest. "Kui sa näed pilku nende silmis... Isegi, kui nad rääkida ei saa, siis nad suhtlevad silmade abil, öeldes asju, mida ei kujutaks ettegi."

"Esimene inimene, kelle pidin haiglast peale korjama, rääkis mulle, et ta oli jõudnud palatis olla 3 tundi, kui tema naaber kõrvalvoodis suri. Õhtu jooksil surid veel kaks naist samas palatis. Ta polnud kunagi varem surma näinud."