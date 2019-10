Ratasepp alustas kogu katsumust ajaga 10:44.52 ning see püsis pikalt ka parima tulemusena. 23. võistluspäeval jõudis ta sellele üsna lähedale, kui stopper läks kinni 10:51.56 peal.

24. võistluspäev oli aga senistest kõige kiirem. Tulemuseks oli 10:36.59. Sealhulgas sai ta kirja ka seni kõige kiirema maratoni, ajaks 3:16.20. Seda kõike tegi ta pulsiga 118.

„Need läbitud ironmanid ja uskumatud ajad tõestavad taas, et 🇪🇪ultramees on tõeline igiliikur inimnahas ja et inimene on mõeldud liikuma!“ kirjutas Ratasepa tegemisi jälgiv Facebooki lehekülg.