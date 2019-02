"Iga lapski teab, et tehtud käiku ei saa tagasi võtta..." Maleliidu kriis jätkub, klubid tegid avaliku pöördumise

Olde on maleliidus tegev olnud üle 20 aasta, praegusel ametikohal ehk maleliidu juhatuse esimehena on ta töötanud alates 2006. aastast. Seda aega on osalt ilmestanud skandaalid - ühel hetkel ei soostunud Eesti paremad maletajad eesotsas Kaido Külaotsaga Eestit ka maleolümpial esindama, sest olid Olde vastu.

Avaldame siinkohal täismahus 18 maleklubi esindaja avaliku pöördumise alaliidu juhatusele.

---

Avalik pöördumine Eesti Maleliidu juhatusele

Lugupeetud Eesti Maleliidu juhatus

Pöördume käesolevaga avalikult Teie poole seoses juhtimiskriisiga MTÜ's Eesti Maleliit. Just sellega põhjendas juhatus viimase üldkoosoleku kokku kutsumist. Üldkoosolek juhtimiskriisi ei lahendanud. Tagasi jäid kutsumata nii juhatuse esimees Hendrik Olde kui nõukogu esimees Ken Koort. Sealjuures juhatuse esimehe Hendrik Olde tagasi kutsumise poolt oli 20 häält ja vastu 19 häält. Kuna kaks häält olid erapooletud, siis ei moodustanud 20 häält piisavat enamust. Enne tagasikutsumise hääletamist tegi juhatuse esimees Hendrik Olde üldkoosolekule avalduse, mille kohaselt hiljemalt 31. jaanuari 2019 juhatuse esimees läheb ära, vastates küsimusele, mis kuupäeval ta juhatusest lahkub. Seda kinnitab 07.10.2018 üldkoosoleku notariaalselt tõestatud protokoll (lisatud).