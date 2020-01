Hooletusse jäetud Rio olümpiapark suleti kohtu otsusega turvakaalutlustel

Pärast mänge on olümpiapargis korraldatud kontserte ja muid üritusi, kuid hooneid ja teekatet pole korralikult hooldatud, mistõttu on see paik muutunud inimestele ohtlikuks.

Olümpiapargi rajatistes toimusid suvemängude korvpalli-, ujumis-, tennise-, trekisõidu- ja veel mitmed teised võistlused. Juba enne mängude algust kritiseeriti Rio linnajuhte kolossaalsete kulutuste pärast ja hoiatati neid olümpiarajatiste "valge elevandi" staatuse eest.

Rio linnavalitsus on lubanud kohtu otsuse edasi kaevata, väites, et olümpiapargi rajatised on läbinud päästeameti kontrolli ning kõik vastavad dokumendid on korras.