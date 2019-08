HOMME DELFI TV-s | Rakveres selgub Eesti parim raiesportlane

Valitsev Eesti meister Jarro Mihkelson ütleb, et ettevalmistus seekordseteks tiitlivõistlusteks on läinud sujuvalt. “Olen olnud spetsiaalselt treeninglaagris ja enne võistlustki veel lihvi andnud, nii et olen valmis,” kommenteeris Mihkelson.

Registreerunute hulgas on varasemad mitmekordsed Eesti meistrid Andres Olesk, Taavi Ehrpais, Anto Laas ja Sulev Tooming ning ühekordsed võitjad Erik Rist ja Helvis Koort. Konkurentide kohta ütleb valitsev meister Mihkelson, et kõik nimekamad esindajad on kohal ja lihtne kindlasti olema ei saa. “Juba eelmisel aastal kiskus võistluste lõpp põnevaks ja kui vaadata tänavust stardinimekirja, siis seal on esindatud mitmed varasemad meistrid, kes kõik tahaksid oma nime taas võitjate tahvlile kirja saada,” lisas ta.

Raiespordivõistlustel võisteldakse viiel alal – langetamine, saeketi vahetus, kombineeritud järkamine, täpsussaagimine ja laasimine. Võistlused Rakvere keskväljakul algavad kell 9.00. Võistluste otseülekannet saab jälgida Delfi TV vahendusel.

Raievõistluste EXPO-alal on oma väljapanekutega esindatud Husqvarna, STIHL ja Timber.ee.

Võistluste ajakava:

Reede, 23. august

10:00 - langetamine – Salla Kuursaal

Laupäev 24. august – võistlused Rakvere keskväljakul (Delfi TV otseülekanne)

09:00 – 15:00 - väljaku alad (saeketivahetus, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine)

15:00 – 16:00 laasimine

16:00 – autasustamine