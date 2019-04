HOMME DELFI TV-s | Raievõistluste sarja xCUT CUP uus hooaeg saab alguse Maamessil

Noorendiku hooldus on meie metsades väga oluline, seetõttu on eesmärk selgitada välja ka parimate kutseoskustega metsamehi ja hoida neid aus! Lisaks on see suurepärane võimalus tutvustada metsandust kui olulist majandusharu ning tööd, mis tuleb teha uue metsapõlve kasvatamiseks. Võisteldakse kolmel alal – saeketta vahetuses, langetamises ja noorendikuhooldus simulatsioonis. Võistlustules on nii elukutselised, juba aastakümneid võsasaega metsas töötanud, metsamehed kui ka alles Luua Metsanduskoolis õppivad tuleviku metsamehed.

26.-27. aprillil peetakse traditsioonilised raievõistlused, kus läbi kahe võistluspäeva võetakse mõõtu 5 võistlusalal - puu langetamises, saeketi vahetuses, kombineeritud järkamises, täpsusaagimises ja okste laasimises. Hooaja esimesele võistlusele on end kirja pannud rekordarv võistlejaid – 46. Nende hulgas on esmakordselt 3 naist, kes on koodunud võistkonnana nime alla Meeskond “Naiskond”. Lisaks eestlastele on võistlema oodata Läti, Leedu, Soome ja Valgevene koondiseid. Tänavune Kevadkarikas on esmakordselt aluseks võtnud maailmameistrivõistluste mudeli, kus võisteldakse küll individuaalselt, kuid põhiline arvestus käib riikide ja võistkondade vahel. Seepärast on ka hooaja esimesel etapil fookuses võistkondlik arvestus.

Reedel läheb võistluskeskusest eetrisse ka metsastuudio. Stuudiot külastab päeva jooksul 15 külalist, kes kõik on tihedalt metsandusega seotud. Räägitakse metsast ja metsandusest omas mahlas ja täpselt sellisena nagu ta on. Räägime metsakasvatusest, teadusest, majandusest, ekspordist-impordist, tööstusest ja töötlemisest ning kindlasti kõike seda nii metsaomaniku kui metsatööstuse pilgu läbi.