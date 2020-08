Homme algab Eesti suurim virtuaalne spordisündmus

Tallinna linna ja RIMI Eesti toel esmakordselt 1.-30. septembrini toimuval Tallinna Maratoni virtuaaljooksul saab osaleda enda poolt välja valitud rajal ja distantsil. Programmi kuuluvad lastejooksud, viie- ja kümnekilomeetrised jooksudistantsid, poolmaraton (21,1 km) ning klassikaline maratonijooks (42,2 km).

Tallinna Maratoni virtuaaljooksu populaarseim distants on kombineeritud maraton, ehk “maratoni kombo”, mis on jõukohane igale jooksusõbrale ja liikumisharrastajale. Täispikk maratonidistants tuleb septembrikuu jooksul läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Ühekorraga tuleb läbida minimaalselt kümnendik maratonist, ehk 4,2 kilomeetrit.

Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides enda poolt registreeritud distantsi läbida väljavalitud marsruudil omale sobival ajal septembrikuu jooksul. Pärast distantsi läbimist tuleb osalejal seda kinnitada ning oma jooksu tõestus korraldajatele virtuaalkeskkonda üles laadida. Kõigile virtuaaljooksul osalejatele saadetakse elektrooniliste kanalite kaudu e-diplom ning posti teel unikaalne medal vastavalt läbitud distantsile.

Tallinna Maratoni medalid on sel aastal ajendatud lootuse, sihikindluse ja tahtejõu sümbolist, meie taeva heledaimast tähest Põhjanaelast. Kõik maratonidistantsi ja „maratoni kombo“ läbijad saavad endale auhinnaks ka sümpaatse T-särgi, mille kujundamisel saadi inspiratsiooni omal ajal kuus Oscarit ja kolm Kuldgloobust pälvinud südamlikust filmist „Forrest Gump“.

Esmakordselt toimuvale Tallinna Maratoni virtuaaljooksule on tänase seisuga registreeritud juba ligi seitse tuhat osalejat. Kõige menukamateks on ettearvatult osutunud „maratoni kombo“ ja kümne kilomeetri distants, kus mõlemal on hetkeseisuga starti minemas pea kaks tuhat spordisõpra. Poolmaratonile on kirja pannud 976, maratonile 855 ja viiekilomeetri pikkusele distantsile 724 jooksjat. Laste virtuaaljooksul on registreerituid üle kuuesaja.

Esindatud on kõik Eesti maakonnad. Väljaspool Eestit on kaasa löömas üle 1200 osaleja tervelt 49 riigist. Tunnustamist vääriv on fakt, et tervelt 55% osalejatest on naised.

Ligi pooled osalejatest on Eesti pealinnast. Neile ja kõigile teistele annavad oma osalemisega head eeskuju Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kes on otsustanud ennast proovile panna „maratoni kombos“. Sama suure eesmärgi on endale püstitanud olümpiavõitja Gerd Kanter, personaaltreener Polina Mattisen koos lauljast abikaasa Mihkel Mattiseniga, raadio Sky Plus saatejuhid Kristjan Hirmo, Andi Raig ja Brigitte Susanne Hunt, liikumisentusiast Sandra Raju ning mitmed teised. Kõrge sihi on endale seadnud ka Tallinna Maratoni virtuaaljooksu peasponsori RIMI Eesti tegevjuht Vaido Padumäe, kes läheb virtuaalselt läbima täispikka maratoni.

Hea meelega löövad kaasa ka Eesti paremad maratoonarid Tiidrek Nurme ja Roman Fosti ning kolmikõed Liina, Leila ja Lily Luik, kes peavad „maratoni kombot“ suurepäraseks vahelduseks rutiinseks kippuvatele treeningutele.

Eesti suurimale virtuaalsele spordisündmusele oodatakse vähemalt kümmet tuhandet jooksusõpra. Osavõtutasudega toetatakse Eesti Jooksmise Toetusfondi, et aidata Eesti jooksmisel särada ka tulevikus.

Eesti suurimale virtuaaljooksule saab registreerida internetiaadressil www.jooks.ee.