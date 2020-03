Henn Vallimäe: pandeemia ei vabasta sportlast testimiskohustusest

"Muidugi on üks klausel, et sportlane peab koheselt andma teada oma seotusest või kokkupuutest viirusekandjatega või – hoidku jumal –, kui ta on ise haige. Sellest tuleb kohe informeerida vastavat testimisorganisatsiooni," selgitas SA Eesti Antidoping juhatuse liige Henn Vallimäe ERR-ile.

Kas see ei tekita aga võimalusi süsteemi kuritarvitamiseks? Või vastupidi – mis saab neist sportlastest, kes päriselt ongi karantiinis või lausa haiged, kui dopingukontroll nende ukse taha saabub?

"Esialgselt läheb see kirja võimaliku ebaõnnestunud testina, millel on kindel protseduurika. Uuritakse tõendeid, kas need peavad vett, kas on tegu tõesti haigusega või otsitud põhjusega ja eks siis selle protseduuri käigus otsustatakse, kas testimisest keeldumine oli põhjendatud või mitte. See pandeemia ei vabasta sportlast testimiskohustusest," kinnitas Vallimäe.