Heiki Nabi treener: uudis tuli suure šokina

„Heiki andis mulle täna teada, et talle tuli positiivse dopinguproovi teavitus,“ rääkis treener Ivar Kotkas. „See oli minu jaoks suur šokk ja ma ei oska sellest midagi suurt mõtelda. Minu jaoks on see täiesti võõras aine.“ Teadaolevalt leiti Nabi proovist keelatud ainet letrosooli.

Kotkase sõnul loodab ta neljapäeval jõuda selgusele, kuidas edasi tegutseda. Ta eeldas, et Nabi soovib B-proovi avamist. „Peame viima ennast kurssi, kuidas nende asjadega edasi minna. Sooviks saada ka selle aine kohta rohkem informatsiooni,“ arutles Kotkas.

Nabi viibib praegu treeningulaagris Ungaris. Kotkas jäi aga perekondlikel põhjustel koju. Seepärast pole nad saanud vahetult suhelda.

Täna sai avalikuks, et maadleja Heiki Nabi andis jaanuari alguses dopinguproovi, mille A-proov osutus positiivseks.