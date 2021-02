Heiki Nabi andis positiivse dopinguproovi

Delfile teadaolevalt, andis Kreeka-Rooma maadluse tiitlivõistlustelt seitse medalit võitnud Heiki Nabi positiivse dopinguproovi jaanuari alguses.

35-aastast sportlast on juhtunust teavitatud. Esialgu on tegemist A-proovi tulemusega. Nabi ei õnnestunud kommentaari saamiseks tabada. Eesti maadlusliidu peasekretär Jaanika Kaljola sõnul saadi positiivsest proovist teada täna.

"Praegu ei ole veel midagi kommenteerida. Homme oleme ilmselt targemad," sõnas Kaljola. "Peame aru, kuidas toimida B-proovi avamisega. Konsulteerime spetsialistidega ja loodame asja lahendamisel Eesti Antidopingu juhi Henn Vallimäe abile. Peame vaatama üle kõik taastusained, mida Nabi on kasutanud. Kindel on see, et teadlikult pole ta midagi keelatut teinud. Oleme kõik sellest uudisest väga löödud."

Väidetavalt leiti Nabi dopinguproovist letrosooli (Letrozol), mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut.

Nabi valmistus oma kolmandateks olümpiamängudeks. Paraku lükati 2020. aasta suvel Tokyos toimuma pidanud olümpia koroonaviiruse leviku tõttu edasi. Nabi jätkas treeninguid, lootes osaleda eelolevale suvele lükkunud mängudel.

Nabi võistles viimati jaanuari keskel Zagrebis toimunud turniiril, kus jõudis poolfinaali, ent leppis lõpuks 5. kohaga. Suurel tiitlivõistlusel osales Nabi viimati 2019. aasta MMil, kus ta sai pronksmedali.

Karjääri esimese tiitlivõistluste medali võitis Nabi 2006. aastal, kui ta krooniti üllatuslikult maailmameistriks. Kuus aastat hiljem sai ta Londoni olümpialt hõbemedali ning 2013. aastal tuli ta taas maailmameistriks. Tõsi, toona jäi ta finaalis alla iraanlasele Amir Aziz Ali Akbarile, kuid kolm kuud hiljem selgus, et võidumees oli kasutanud keelatud aineid ning tiitel rändas Nabile.

MM-võistlustelt on Nabi võitnud veel hõbeda ja kaks pronksi ning EMilt ühe pronksi. 2012. aastal valiti Nabi Eesti aasta meessportlaseks.