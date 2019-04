Heategevuslik jooks kogub raha, et inimesed ratastoolist välja aidata

100% heategevusliku jooksuga on ülemaailmselt kogutud 23,6 miljonit eurot, millega on tehtud ka esimesed edusammud. Rahastatud teadusprojektidest asub meile kõige lähemal Helsingi teaduskeskuste koostööprojekt, kuhu on kaasatud HiLIFE neuroteaduse keskus ja Helsingi ülikool.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Lili Tiri on algatuse suhtes optimistlik ning kutsub kõiki jooksmisega teadust toetama: "Oleme väga rõõmsad, et Wings For Life jooks toimub jälle. Joostes saame kõik koos teha head ja arendada teadust, et tulevikus leida ravivõimalus seljaaju kahjustustele. Sel aastal on rajal ka liikumispuudega inimesed ise. Tule Sina ka, meie jookseme!"

Jooksul osalemiseks on tarvis tõmmata endale Wings For Life World Run äpp ning läbi selle registreeruda end Pirital toimuvale jooksule. Mobiil tuleb ka rajale kaasa võtta, samuti kõrvaklapid, kuna jooksjaid ajab taga virtuaalne püüdja-auto – parim jooksja peab jooksma ka kõige rohkem. Esimesed 30 minutit saad edumaad, misjärel hakkab virtuaalne püüdja-auto jooksjaid taga ajama. Finiš asub täpselt seal, kus püüdja-auto jooksjale järgi jõuab. Äpi vahendusel saab jooksva pidevalt infot, kui kaugel auto temast on ning millise tempoga läheneb.