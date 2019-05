Heategevusjooksuga koguti raha nelja raskelt haige lapse toetuseks

Seega kogu heategevuseks kogutud summa on 1615 eurot, ettevõte Eastman täiendab seda omalt poolt 6000 euroni. Kogutud raha suunatakse haigete laste aitamiseks.

Sellel aastal aidatakse nelja last: ühte vähihaiget last, veel ka tserebraalparalüüsi põdevat last ning X-liitelist hüpofosfateemiat põdevat õde ja venda Amyt ja Elarit. X-liiteline hüpofosfateemia on haigus, mille tõttu kaotab keha fosforit ja tekib luude hõrenemine ning deformatsioon, haigusega kaasnevad pidevad valud jalgades ning halvimal juhul võivad lapsed elu lõpuni ratastooli sattuda. Nad vajavad kulukat ravimit, mis on pärit Jaapanist ja mida Haigekassa ei kompenseeri. See on nende ainuke võimalus, kuid noorpere jaoks on 160 000 eurot, mida tuleb ühe lapse ravimi peale kulutada, mõeldamatu summa – nii aidatigi jooksuga muuseas ka Amyl ja Elaril vajaliku raha kokkukogumist toetada.

Ürituse korraldamise, läbiviimise ja annetustega aitas tegeleda heategevusfond Südamete Soojus, mille südameasjaks on heade inimeste ja abivajajate kokkuviimine.

250 m tillujooksul osales kokku 47 väikest jooksjat, 832 m lastejooksul 46 ning 2,2 km lastejooksul 60 osalejat, põhidistantsist ehk 4,4 km jooksust võttis osa 170 jooksusõpra.

Üritust toetasid ja aitasid läbi viia Gruusia trahter Mimino, Järve Biopuhastus, Delight Stuudio, Roba, Polven Auto, Polven Foods, Ontic Minerals, Saka mõis, SD Party МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ, МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ, Sekundomer.ee, Kereekspert, Jõhvi kontserdimaja, Toila SPA hotell, Lasteteater Tilgake, Spordiklubi Terrasport, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kohtla-Järve noortekeskus, Milano. Eriline tänu ettevõttele Golden Antelope jooksu parimatele välja pandud juveliirkingituste eest.