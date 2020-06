HÄÄLETA | Suurim asi Eesti spordis | Finaal - kas Erki Noole Sydney olümpiavõit või Kristjan Palusalu topelttriumf Berliinis?

Delfi Sport RUS

Foto: Lembit Peegel, Ekspress Meedia arhiiv

Delfi ja Eesti Päevalehe suur konkurs "Suurim asi Eesti spordis" on jõudnud finaalini, kuhu on pääsenud Erki Noole dramaatiline Sydney olümpiavõit ja Kristjan Palusalu topelttriumf Berliini olümpial Adolf Hitleri silme all.