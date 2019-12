HÄÄLETA | Käimas on “Aasta sportlane 2019” rahvahääletus

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa hinnangul on lõppev spordiaasta olnud erakordne ning ajalukku on jäetud uued suured jäljed. "Meie sportlased on rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt tänavu võitnud 159 medalit 32 erinevalt spordialalt. Iga medalivõidu taga on sportlase, tema treeneri ja tugimeeskonna pikk ja pühendunud töö. Usun, et konkurents Aasta sportlase tiitlile kujuneb pingeliseks ja kindlaid võitjaid ette ennustada on keeruline. Rahvahääletus lisab hääletusse palju põnevust, sest tulemuste kõrval väärtustab sporti jälgiv inimene alati ka emotsioone, mida sportlased oma sooritustega on pakkunud. Kutsun kõiki “Aasta sportlane 2019” valimisel kaasa lööma, sest iga toetushääl on lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel äärmiselt oluline!”

Rahvahääletusel on aasta meessportlase, aasta naissportlase, aasta võistkonna ja aasta treeneri kategooriates oodatud kõik huvilised oma lemmikute poolt häält andma kodulehel https://aastasportlane.eok.ee/. Igas kategoorias saab punkte anda kolmele kandidaadile. Igast seadmest saab hääletada vaid ühe korra. Rahvahääletus lõppeb 20. detsembril kell 23:59.

2019. aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude hääletustulemuste liitmisel. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane. Lisaks valitakse aasta noorsportlane, kes selgitatakse välja spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste põhjal.