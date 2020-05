Haabersti vananenud liiklusväljaku asemele rajatakse kaasaegne spordiväljak

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et linnaosavalitsuse plaan näeb ette, et pool Õismäe tee 110a asuvast kinnistust võetakse kasutusele täiendavate parkimiskohtadena ning teine pool kinnistust kujundatakse mõnusaks vaba aja veetmise kohaks, kuhu rajatakse kaasaegne ja mitmekülgseid tegevusi pakkuv spordiväljak nii suurtele kui ka väikestele.

„Amortiseerunud liikluslinnaku asemele rajame jõulinnaku ning lastele ja noortele mõeldud rattaraja ehk pumptracki,“ selgitas Hanimägi pressiteate vahendusel.

Linnaosavanem sõnas, et elanike tagasiside on olnud kahetine liiklusväljaku kadumise tõttu. „Mõistan, et üks võimalus kaob, kuid paraku ei olnud liiklusväljaku kasutus selline, mis õigustaks nii suure ala kasutust Väike-Õismäel, kus igat ruutmeetrit tuleb kasutada võimalikult otstarbekalt ja nii, et see teeniks võimalikult paljude elanike huve,“ leidis linnaosavanem.

„Loodan siiralt, et uued võimalused leiavad veelgi suuremat kasutust ja huvi noorte poolt.“

Linnaosavanema sõnul võtavad spordiplatsi projekteerimistööd ning ehitushanke korraldamine aega ning seetõttu lasi linnaosavalitus hetkel antud ala joonida, et Väike-Õismäe elanikud saaksid seda kasutada seni kuni ehituseks läheb täiendava parkimisplatsina. „Hetkel käivad Väike-Õismäel soojusettevõtte Utilitas suuremahulised ehitustööd ning kaevetööde tõttu on ka parkimiskohti vähem, kui tavaliselt,“ rääkis Hanimägi ning lisas, et seetõttu otsustati leida ajutiselt alternatiiv ja pakkuda elanikele võimalust parkimiseks oma kodu lähedal.

„Kui alustame spordiväljaku ehitamisega, siis antud alal enam sellisel moel parkida ei saa,“ kinnitas linnaosavanem.

Spordiplatsi ehitust finantseeritakse riigieelarve regionaalsetest investeeringutest. Haaberstisse vaba aja ala rajamist toetas Riigikogu Keskerakonna fraktsioon 115 000 euroga.