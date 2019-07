Grigori Minaškin alistas valitseva maailmameistri ning võitis GP-etapil hõbemedali

Poolfinaali vastane Simeon Catharina Hollandist oli oma veerandfinaalis alistanud 5-kordse MM medalisti, venelase Kirill Denisovi. Ebamugava maadlusstiiliga hollandlase vastu osutus Minaškinil heade heitekohtade leidmine keeruliseks. Ometi suutis ta väga kinnise matši kolmandal minutil vastast efektse heitega waza-ari vääriliselt heita. Minaškini kaitse pidas edukalt kuni matši kõige viimasema sekundini, mil hollandlase üks paljudest heiteüritustest lõpuks vilja kandis. See tähendas, et matš läks lisaajale. Nüüd tuli Minaškinil lisaks teravale maadlusele näidata ka oma vaimset ning füüsilist vastupidavust. Olles juba kogunud 2 karistust, oleks iga järgmine võrdunud matši kaotamisega. Minaškin näitas oma mitmekülgset arsenali, sooritades vastase rünnakutelaviini all mitmel korral õigeaegsed ja ohtlikud rünnakud ning hoidus seeläbi passiivsuse karistusest. Pärast viie ja poole minutilist maadlust sai Minaškini suurepärane võitlusvaim tasutud- pärast vastase rünnaku blokeerimist salvas ta koheselt oma jalatehnikaga ning heitis hollandlast hinde vääriliselt. Minaškin oli esimest korda oma karjääri jooksul jõudnud Grand Prix’ finaali.

Finaali vastase näol oli tegemist selle aasta Jaapani absoluutse meistri, 2017 aasta maailmameistri Wolf Aaroniga. Minaškin maadles südikalt, kuid jaapanlane oli taktikaliselt tasemel ning kontrollis maadluse käiku. Kuigi ka meie mees sai paaril korral ohtlikult rünnata, oli Wolf see, kes maadluse kolmandal minutil waza-ari väärilise heitega juhtima asus. Minaškin otsis aktiivselt oma heitekohta, kuid vastase suurepärasest haardest tal mööda pääseda ei õnnestunud. Hoopis Wolf suutis 30 sekundit enne maadluse lõppu veel kord Minaškini kukkuma saada ning võitis kulla. Minaškinile elu parimalt turniirilt hõbemedal.

Teistest eestlastest õnnestus Kristjan Tõnistel kehakaalus -81kg jõuda 66 sportlase konkurentsis väga korralikule 9. kohale. Mõlemad Eesti judokad teenivad hea turniiri tulemusel juurde hulgaliselt olümpiareitingu punkte.

Minaškini suurepärane maadlus ning hõbemedal sellise tugevusega turniirilt on kindlasti väga hea märk enne augusti lõpus toimuvaid maailmameistrivõistluseid, mis toimuvad sel aastal Tokyos.