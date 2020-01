GRAAFIK | Rahva armastus kuulus Tänakule, kuid alaliidud ja ajakirjanikud kukutasid maailmameistri parima valimisel kolmandaks

Teatavasti vormub lõpptulemus kolmest hääletusest – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud. Palju kõneainet tekitas spordiajakirjanike valik, sest autoralli MM-sarjas maailmameistriks tulnud Tänak oli Kirdi ja Maicel Uibo järel alles kolmas. Seda põhjusel, et mitmed ajakirjanikud ei pidanud Tänakut individuaalsportlasteks.

Samas tasub meenutada, et Tänak on individuaalne pilootide maailmameister ning tema abimees Martin Järveoja on kaardilugejate individuaalne maailmameister. Lisaks olid mõlemad meessportlase kategoorias üles seatud ka Eesti Olümpiakomitee poolt.

Samasugune lõppjärjestus pandi paika ka spordiorganisatsioonide hääletusel. Esikoha teenis Kirt, kellele järgnesid Uibo ja Tänak. Suur erinevus tuli välja aga rahvahääletusel.

Rahvas valis ülekaalukalt parimaks maailmameistri Tänaku, kes teenis kokku 43 071 häält. Odaviske MM-hõbe Kirt sai teisena 35 842 häält ja kümnevõistluses kergejõustiku MM-il hõbeda võitnud Uibo kolmandana juba 18 575 häält.

Kokkuvõttes valiti aasta meessportlaseks Magnus Kirt, kes teenis kõikide voorude peale kokku 14 punkti. Teise koha pälvis Maicel Uibo 11 silmaga ja sama tulemusega jäi kolmandaks Ott Tänak. Võrdsete punktide korral saab eelise spordiajakirjanike hääletusel parema koha saanud atleet.