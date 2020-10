FOTOD | "Terevisioon" läheb eetrisse taasavatud spordimuuseumist

Täiesti uue kuue ja spordisärgi saanud spordimuuseumi enam kui 1000 ruutmeetril on rohkelt atraktsioone, teiste seas virtuaalreaalsuslahendus spordistaaridega, interaktiivne korvpalliväljak, Tarmo Tiisleri kommentaatorinurk, unikaalse heli- ja videomaterjaliga retrotuba, täiesti uus rallisimulaator ja palju muud põnevat.

"Terevisioonis" olid täna külas ka SA Eesti Antidoping juhatuse liige Henn Vallimäe ja treener Jaanus Kriisk, kes arutlesid teemal, kas puhas sport on võimalik.

"Mina ütleksin kohe, et (puhas sport) peab olema võimalik," ütles Vallimäe. Kriisk nõustus: "Jaa, on võimalik. Sport ei erine teistest eluvaldkondadest. Seal on ise määratletud, millises reeglite ja väärtuste ruumistikus sa mängida tahad. Spordis juhtuv - on see siis dopingujuhtum või kokkuleppemäng - ei erine teatri- või ärimaailmast või poliitikast."