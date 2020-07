FOTOD | Rait Ratasepp stardib kiirust proovile panevate maratonijooksudega

Ratasepa sõnul läks ettevalmistus katsumuseks plaanipäraselt. “Kõik vajalikud treeningud said tehtud ning lihased pidasid pika ja nõudliku ettevalmistusperioodi kenasti vastu. Olen õpetanud keha sportimisest ülikiiresti taastuma. See on katsumuse võtmekoht, sest teisiti sellist asja edukalt ära ei tee,” rääkis Ratasepp.

Tartus jookseb Ratasepp kodu lähistel, Raadi ja Vahi piirkonnas, kus ta on välja mõõtnud 6,78 km pikkuse ringi. Maratonidistantsi (42,2 km) kokku saamiseks läbib ta ringi kuus korda ning sellele lisandub 1,52 km pikkune stardi- ja finišilõik.

Kuna Ratasepa eesmärk on läbida maratonid kiiruse peale, lähtus ta raja valikul ennekõike teekattest ja liiklustihedusest. Sama rada on ta oma treeningettevalmistusel korduvalt läbinud, mis annab kindlustunnet raja õige valiku osas. “Rajavaliku kõrval on ka palju teisi nüansse, mis võivad kiirust mõjutada. Näiteks ilmaolud, energiadefitsiit ja lihasprobleemid,” loetles Ratasepp.

Ratasepp jookseb viis esimest maratoni Tartus ning suundub nädalavahetuseks Pärnusse jooksma. Kokku läbib ta katsumuse ajal kuut Eesti linna. Lisaks eelpool nimetatutele jookseb ta ka Tallinnas, Viljandis, Rakveres ja Narvas. Jooksude start on iga päev kell 13.15.

Sarnaselt varasemate aastate ultrakatsumustele kutsus Ratasepp ka tänavu spordisõpru osalema #challengeratasepp katsumusel. 20 päevaga 20 maratoni läbimise väljakutse võtsid vastu 64 inimest kümnes tiimis üle Eesti ja ka väljaspool kodumaad. Jooksukilomeetreid kogutakse Vormsil, Tartus, Tallinnas, Pärnus, Helsingis, Imaveres, Järva-Jaanis, Viljandis, Põlvas, Võsul, Võrus ja Türil.