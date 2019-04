FOTOD | Ott Kiivikase tütar Christin-Amani alustas fitnessikarjääri kohe võidukalt

"Millised emotsioonid! Amani esimene võistlus ja kohe ka 1.koht! Kogu selle tegevuse juures on olnud oluline pere ja sõprade toetus! Elu põhiväärtused on toetada üksteist ja mõista teineteist! Nii oli ka täna kolm põlvkonda saalis kohapeal kaasaelamas! Täname korraldajaid, fänne ja kõiki, kes on meie tegemisi positiivselt kajastanud ja meile kaasa elanud! Järgmine peatus Eesti Karikavõistlused 27. aprill," kirjutas Ott Kiivikas Facebookis.

