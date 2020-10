FOTOD | Ortopeedia ja spordimeditsiini tippasutused koondusid ühe katuse alla

Spordimeditsiini Sihtasutus pakub spordimeditsiinilisi uuringuid, ravi ja konsultatsioone harrastus-, noor- ja tippsportlastele ehk igaühele, kes liigub või plaanib hakata spordiga tegelema. Spordimeditsiini Sihtasutuse rajas 1998. aastal Eesti Olümpiakomitee, et tagada tippsportlastele kvaliteetne spordimeditsiini teenus. Olümpiasportlastega võrdset kvaliteeti pakutakse noorsportlastele ja harrastajatele. Spordimeditsiini Sihtasutuse tunnustatud ja pikaajalise kogemusega spordiarstid, kardioloogid, toitumisnõustajad ning füsioterapeudid aitavad ennetada vigastusi ja haigusi, ravida traumasid, määrata kehalist töövõimet, edendada tervist ning kiirendada taastumist.

Ortopeedia Arstid on Eesti üks suuremaid ja pikaajalisema kogemusega erahaiglaid, kel sel aastal täitus 15. tegevusaasta. Haiglas töötavad juhtivad ortopeedid, sh dr Mihkel Mardna, dr Madis Rahu, dr Tauno Kalvet, dr Armin Heiman, dr Meelis Sula jt. Ortopeedia Arstid osutab ortopeedilise ravi täisteenust, alates ambulatoorsetest vastuvõttudest lõpetades puusa- ja põlveliigese endoproteesimisega. 2019. aastal teostati meie haiglas kokku ligi 10 000 ambulatoorset vastuvõttu ja 1400 operatsiooni. Lisaks ortopeedidele saab aega broneerida neurokirurgi, reumatoloogi, laste ortopeedi, füsioterapeudi ning valuraviarsti vastuvõtule.

Füsioteraapia Kliinik on oma üheksa tegutsemisaasta vältel keskendunud eelkõige spordiga seotud vigastuste riski vähendamisele, ravile ja taastumisele. Kliiniku tegevuse oluliseks osaks on olnud ka koolituste korraldamine sportlastele/treeneritele, kontoritöötajatele ja erialaspetsialistidele. Kümnekonna füsioterapeudi käe all on tänu terapeutilistele harjutustele, manuaalterapeutilistele võtetele, teipimistele ja teistele füsioterapeutilistele sekkumistele saanud abi tuhanded patsiendid. Uues tegevuskohas aitame leida lahenduse alaseljavaludele, probleemidele kaela-ja õlavöötmes, hüppe-, põlve- ja puusaliigestes.