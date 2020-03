FOTOD | Nimi kirjas ja palavikku pole - mine ja treeni olümpiaks!

Zaitsev, nagu ka kõik teised sportlased ja nende taustajõud, keda kokku on nimekirjas veidi alla 100, pidid eelnevalt täitma ja EOK-le saatma terviseankeedi, kus tuli vastata neljale küsimusele: 1) Kas oled viimase kahe nädala jooksul viibinud välismaal, 2) Kas keegi su lähiringkonnast on nakatunud viirusesse?, 3) Kas sul on esinenud mingeid viiruse sümptomeid?, 4) Kas sa elad koos inimisega, kes on üle 70-aasta vana?



COVID-19 Eesti olümpiakoondise kandidaatidelt võetud koroonaviiruse testid seni ühtegi positiivset juhtumit toonud ei ole.



Spordimeditsiini SA juhatuse liikme ja Eesti olümpiakoondise arsti Mihkel Marda sõnul paigutati sportlased ankeetide põhjal valgusfoori printsiibil lahtritesse "roheline", "kollane" ja "punane". "Punases lahtris on isikud, kes on tulnud lähiajal ohutsoonist või põdenud hiljuti viirushaiguse sümptomitega haigust ning peab istuma karantiinis. Neile on sissepääs baasidesse kindlasti keelatud. Kollases lahtris on need, kelle karantiiniaeg hakkab otsa saama või on juba lõppenud või neil on krooniline nohu või mingid muud kahtlased sümptomid. Nendest enamus sportlasi hakkasime eilsest saatma COVID-19 testile," selgitas Mardna, lisades, et tänaseks juba testi vastuse saanud sportlaste seas ühtegi koroonaviiruse kandjat ei ole.

Iluvõimlemise rühmkava koondislane Audentese spordikeskuse ees. Foto: Tiit Blaat



Oht spordibaasis nakatuda minimaalne

Spordimeditsiini sihtasutusest on iga päev kella 8-st 20-ni Audenteses kaks medõde, kes hindavad sisenejate tervist ning vastavad tekkivatele küsimustele. Spordibaasi kasutuse õigusega sportlaste jaoks on avatud ka Audentese kõrval asuv Spordimeditsiini SA ise.

Mardna tutvustas veel mõningaid ohutusmeetmeid: "Läinud reedel läbisid nii Audentes kui ka Pärnu sõudebaas ning spordimeditsiini sihtasutus põhjaliku desinfitseerimise. Oleme treeneritele ja sportlastele saatnud väga täpse spordisaalide ja spordivahendite kasutamise juhendi - desinfitseerimisvahendid on uksel ning peale kasutamist tuleb põhjalikult puhastada ka spordivahendid. Lisaks oleme inimestele südamele pannud, et nad jälgiksid hoolikalt ka oma tervisekäitumist väljaspool baasi, et keegi nakkust oma treeningrühma sisse ei tooks."