"Avasime 5 päeva tagasi Paldiskis discgolfi raja ja täna oli vaatepilt selline," teatas Lääne-Harju vald täna oma Facebooki leheküljel.

"Vallavalitsus teeb asju selleks, et vallaelanikud saaksid neid heaperemehelikult kasutada ja tunneksid rõõmu. Kahjuks on meie seas ikka ja jälle inimesi, kes tunnevad rõõmu lõhkumisest. Teeme discgolfi raja korda ja kui kellegil on vihjeid lõhkujate kohta, siis võib kirjutada siiasamasse valla Facebooki lehe postkasti," palub vald abi lõhkujate leidmisel.