FOTOD | Lapsed lustisid Tartu linnamaratoni lastejooksudel

"Oleme tänavu muutnud lastejooksude toimumist selliselt, et lapsed jooksevad kolmapäeva õhtul, 30. septembril, Tartu Tähtvere Spordipargis alates kella 18st. Selle muudatuse tegime eelkõige seetõttu, et vähendada rahvamasse Tartu kesklinnas just põhipäeval,“ selgitas Tartu Linnamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

