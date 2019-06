FOTOD | Korralik katsumus: öösel rulluiskudel Tallinnast Pärnusse

Öösel rulluiskudel Tallinnast Pärnusse. Foto: Kaspar Pokk

Seltskond rulluisutajaid sõitis täna öösel Tallinnast Pärnusse. Teel suvepealinna tehti Märjamaal söögi- ja joogipeatus. Ka tagurpidi Pärnusse liikunud Tõnis Paalme kinnitas, et väsimust ei olnud ning see ongi paras treening, et peagi tagurpidi rulluisutamise maailmarekordit püüdma minna.